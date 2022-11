Conheça a mansão em Goiânia que vale quase R$ 20 milhões e tem Virgínia e Zé Felipe como moradores

Não é novidade para ninguém que a influenciadora Virgínia Fonseca e o cantor Zé Felipe estão em um grande momento de sucesso profissional. O casal vive confortavelmente em um condomínio de luxo em Goiânia enquanto espera a conclusão da própria mansão.

O local foi alugado de uma amiga da mãe da influenciadora, que se mudou para os Estados Unidos, e é avaliado em R$ 19,5 milhões. Mesmo não sendo propriedade dos dois, eles já interferiram em várias instalações, criando piscina e campo de futebol.

A residência tem 1.027 m² e foi construída há apenas três anos. Além dos cômodos comuns, o local conta com bar, cinema, brinquedoteca, sala de jantar ao ar livre e cozinha gourmet. No subsolo, um espaço reservado à ostentação: quatro garagens cobertas comportam oito carros e um local de estacionamento descoberto.

A mansão possui sete quartos, entre eles a suíte principal, o quarto da filha mais velha, Maria Alice, o da filha caçula, Maria Flor, quarto para funcionários e um quarto para a mãe de Virgínia, Margarete Serão. O restante é voltado para receber convidados.

A família deve morar no local por dois anos, prazo de entrega da propriedade em construção, que está em fase inicial. De acordo com Virgínia, o novo lar é localizado no mesmo condomínio da casa que alugaram e será maior do que ela. O projeto contará com estúdio de música, campo de futebol, pista para carrinhos de golfe, sauna, spa e salão de festas.