Sine Anápolis está com mais de 200 vagas de emprego abertas

O Sistema Nacional de Empregos (Sine) está com 243 vagas abertas para contratações em Anápolis. As oportunidades são para diversas áreas que podem ser com ou sem experiência.

As vagas são para os cargos de servente de obras, terapeuta ocupacional, psicólogo clínico, açougueiro, motofretista, mecânico eletricista de automóveis, manicure, instrutor de informática e muitos outros.

Para quem deseja trabalhar em escritório, mas não tem experiência, há oportunidades para auxiliar com salários a partir de R$ 1.300.

Os interessados em participar do processo de seleção devem procurar o Sine Anápolis, localizado na Av. Senador José Lourenço Dias, número 333, Centro.

O atendimento na unidade é de forma presencial e não precisa de agendamento. O horário de atendimento é das 08h às 17h de segunda a sexta-feira.

Para conferir a lista de vagas completa clique aqui.