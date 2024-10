Whindersson Nunes, Hungria e Grelo são os grandes destaques do final de semana em Goiás

Saia do sofá e se prepare para viver intensamente os tão sonhados dias de descanso

Isabella Valverde - 17 de outubro de 2024

Whindersson Nunes, Hungria e Grelo se apresentam neste sábado (19), em Goiânia. (Foto: Reprodução/Instagram)

O final de semana está se aproximando e para aliviar o estresse do dia a dia, nada melhor do que sair com os amigos e familiares para se divertir.

Com uma programação repleta de atrações, Goiás promete bombar e trazer muita diversão para os goianos.

Então saia do sofá e se prepare para viver intensamente os tão sonhados dias de descanso com a programação especial que o Agenda Portal 6 separou.

O sábado (19) promete fortes emoções e para começar com chave de ouro, nada melhor do que boas risadas. Acontece que Whindersson Nunes é o grande destaque da data, apresentando o espetáculo Efeito Borboleta no Centro de Convenções da PUC, em Goiânia.

Os ingressos para os goianos que querem se divertir podem ser adquiridos por meio do site Ingresso Digital.

A festa não para por aí! Na mesma data, a capital será palco para um festival inédito que promete agitar os goianos.

O Downtown – A Cidade do Hungria chega com muita música, carros e diversão, transformando Goiânia em uma “cidade dos sonhos” para os fãs de hip-hop, trap e rap.

O evento contará com grandes atrações como Hungria, Orochi, Grelo, MC Paiva e Vinicius Cavalcante. As entradas podem ser garantidas através da plataforma Ticketou.

Por fim, mas não por isso menos importante, o sábado em Anápolis será animado pelo Pagodinho da Amanda, que acontecerá no Butiquim e contará com a participação do Grupo Santé.

Assista ao Agenda Portal 6 na íntegra: