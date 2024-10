Adolescente de 15 anos morre em acidente de trânsito em Anápolis

Samu foi acionado, mas pôde apenas constatar o óbito da vítima

Da Redação - 20 de outubro de 2024

Corpo da vítima foi encontrado caído no chão enrolado em fios de energia elétrica. (Foto: Reprodução)

Um adolescente, de 15 anos, morreu após sofrer um grave acidente de trânsito na noite deste sábado (19), na Vila São Vicente, em Anápolis.

O garoto teria pegado a motocicleta escondida dos pais e estava pilotando pela região quando a tragédia aconteceu.

Ainda não é possível saber as causas do acidente, no entanto, o corpo da vítima foi encontrado caído no chão enrolado em fios oriundos de um poste.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, mas pôde apenas constatar o óbito da vítima.

O corpo do jovem foi retirado do local por uma equipe do Instituto Médico Legal (IML) e a motocicleta foi entregue para o padrasto do garoto.