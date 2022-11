Procon Goiás orienta consumidor a não cair em armadilhas na Black Friday

O Programa de Proteção e Defesa do Consumidor de Goiás (Procon) divulgou duas cartilhas educativas para os consumidores e fornecedores com orientações para a Black Friday e compras de Natal.

Os materiais, disponíveis na versão digital no site do órgão, tem dicas relacionadas aos direitos e deveres de ambas as partes que compõem as relações de consumo, tanto para compras físicas quanto compras virtuais.

A iniciativa é fruto de uma parceria entre o Procon e a Câmara dos Dirigentes Lojistas (CDL). O objetivo é reduzir o número de infrações como ‘metade do dobro’ e não cumprimento da oferta, por exemplo.

Além da cartilha, o Procon também vai ministrar palestras direcionadas aos lojistas dos grandes centros para orientá-los sobre os pontos que devem ser seguidos para a realização das promoções.

Entre a programação do órgão estão ações de fiscalização nos shoppings de Goiânia, Aparecida de Goiânia e Anápolis, além de lojas de rua.

Confira a cartilha do consumidor.

Confira a cartilha do fornecedor.