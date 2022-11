Tutor chega em casa e encontra cachorrinha com pata fraturada em Goiânia

Um crime de maus-tratos a uma cachorrinha está sendo investigado pela Polícia Civil, no Parque Tremendão, em Goiânia.

Segundo o tutor, ela chegou em casa no dia 27 de outubro e encontrou o animal de estimação com uma das patas quebrada e sem conseguir andar.

A cadela foi levada para receber atendimento médico veterinário e foi comprado as suspeitas de que havia um osso fraturado.

Uma equipe do Grupo Proteção Animal (GPA), da Polícia Civil, visitou a residência para apurar o caso. As suspeitas apontam para o cunhado do tutor, que mora no mesmo local.

O crime não houve flagrante, mas está sendo apurado como maus-tratos e aguarda a conclusão do laudo pericial. O responsável pode receber uma sanção de até cinco anos de reclusão.

A família não tem condições de arcar com os custos da cirurgia da cachorra, que foi acolhida pelo grupo Vida Lata para tratamento.