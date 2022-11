Uma casa sofreu vários danos depois de ser incendiada em Rio Verde, no Sudoeste de Goiás, na noite desta quarta-feira (23). O Corpo de Bombeiros precisou ser acionado para conter as chamas.

Quando os militares chegaram, o fogo estava em quarto da residência e já havia tomado as roupas, cama e o colchão.

Além dos itens, o forro e outras partes da estrutura da residência também foram danificados pelo incêndio.

Segundo testemunhas, o morador da casa era um dependente químico. Ainda de acordo com os relatos ele estava discutindo com uma pessoa e ateou fogo no local.

O incêndio não teve vítimas e foi controlado pelo Corpo de Bombeiros.