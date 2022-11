Produtor rural é morto a tiros em fazenda de Goiás durante possível acerto de contas

O produtor rural Breno Rezende Tavares, de 26 anos, foi morto a tiros na própria fazenda durante um possível acerto de contas. O caso aconteceu na cidade de Aragarças, interior de Goiás, na terça-feira (22).

Durante o tiroteio, o rapaz chegou a ser atingido três vezes e foi encontrado sem vida por um amigo em um dos cômodos do local.

Ao site Giro da Notícia, a Polícia Civil (PC) afirmou que, horas antes do crime, a vítima teria discutido com alguns funcionários sobre uma dívida trabalhista, motivo que levou as autoridades a investigarem a participação dos trabalhadores no crime.

A PC conseguiu localizar um carro utilizado pelos suspeitos para fugir do local. O veículo foi encontrado em uma fazenda na cidade de Torixoréu, no Mato Grosso (MT).

Durante as investigações, foi descoberto que Breno tinha se mudado para Aragarças há poucos meses devido a alguns desafetos provenientes de negócios malsucedidos na cidade de Coxim, em Campo Grande.

Segundo as autoridades, o homem era conhecido por aplicar golpes com dinheiro de terceiros alegando ser um investidor da bolsa de valores e prometendo uma renda mensal.

De acordo com a PC, o suposto prejuízo deixado pelo rapaz é estimado em R$ 1 milhão. O caso segue sendo investigado.