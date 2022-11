Cresce número de turistas que visitam Goiás; saiba quais cidades são mais procuradas

O número de turistas que visitou Goiás teve um aumento de 21,2% de 2020 para 2021. Os dados são do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), e também indicam que o estado foi o 10º mais visitado do país.

Na Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) 2020/2021, o Instituto destaca que o crescimento pode ter sido afetado pela pandemia da Covid-19. Em 2020, estados e municípios tiveram mais restrições impostas pela crise sanitária – o que possivelmente afetou a movimentação turística, aponta o IBGE.

De acordo com o Observatório da Goiás Turismo, seis cidades se destacaram quanto ao volume de turistas recebidos no ano passado. São elas: Caldas Novas, Rio Quente, Pirenópolis, Goiânia, Alto Paraíso e Rio Verde.

Na região Sul do estado, Caldas Novas e Rio Quente já viraram destino tradicional para quem busca o relaxamento das águas quentes e diversão em grandes parques aquáticos. As cidades possuem uma das melhores estruturas para receber os viajantes do interior do Estado.

Em Pirenópolis, o forte é o turismo exotérico e as dezenas de cachoeiras. Histórica, a cidade ainda oferece o charme das construções antigas, um boulevard com restaurantes de gastronomia diversa e pousadas com muito conforto e paisagens de tirar o fôlego.

Goiânia já se destaca por ser uma capitais brasileiras com a maior área verde do Brasil. A culinária local também chama a atenção, especialmente pela cultura da ‘rua’: seja no barzinho ou no pitdog, a noite goianiense é uma das mais animadas do Brasil.

Já em Alto Paraíso de Goiás a busca é por sossego. Portal da Chapada dos Veadeiros, a cidade é cercada por natureza exuberante e paisagens espetaculares. Entre as atrações próximas, alguns destaques são a Cachoeira dos Cristais, o Vale da Lua e a Trilha dos Cânions.

Rio Verde, por fim, tem chamado atenção enquanto destino turístico. Com o investimento de resorts e estruturas culturais, o município recebe viajantes que, inicialmente, vem para fechar negócios – com destaque principalmente para o agronegócio – e terminam apaixonados pela região.