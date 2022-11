Vídeo mostra momento do acidente que matou Letícia Sanches em Anápolis

Um vídeo do circuito de segurança da Rua Engenheiro Portela, na região Central de Anápolis, mostra o momento do acidente que matou a jovem Letícia Souza Sanches na quinta-feira (24).

Nas imagens, a motociclista segue no sentido Centro pela via, enquanto o Chevrolet Cruze conduzido pelo advogado Renato Sales Guimarães desce no sentido contrário.

Em um determinado momento, Letícia faz a conversão para a Avenida Ayrton Senna. É aí que os dois veículos se chocam com força. O advogado para o carro, desce e faz ligações. Algumas testemunhas também param no local.

O acidente aconteceu por volta das 22h15. O advogado não foi encontrado pela polícia no dia, mas se apresentou à Delegacia de Investigação de Crimes de Trânsito (DICT) na manhã de sexta-feira (25) e foi liberado.

Um inquérito para investigar a morte da jovem foi aberto. As imagens de câmeras da região serão usadas para determinar se o motorista estava em alta velocidade.

O local já foi periciado e testemunhas foram ouvidas. Mais pessoas devem prestar depoimento, e a expectativa é que as investigações terminem na próxima semana.