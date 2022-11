Polícia Civil abre inquérito contra advogado envolvido em acidente que matou jovem em Anápolis

A Delegacia de Investigação de Crimes de Trânsito (DICT) abriu inquérito contra o advogado Renato Sales Guimarães, que atingiu e matou a jovem Letícia Souza Sanches, de 28 anos, nesta quinta-feira (24).

A Polícia Civil apura um possível crime de homicídio. Ele dirigia um Chevrolet Cruze e colidiu contra a Honda Biz da vítima entre a Rua Engenheiro Portela e a Ayrton Senna.

Testemunhas relataram que ele estaria em alta velocidade quando bateu contra a moto. O advogado era procurado por policiais civis e militares e poderia ser preso em flagrante, mas se apresentou na manhã desta sexta-feira (25) na DICT para prestar esclarecimentos.

O Código de Trânsito proíbe prisão em flagrante quando o suspeito se apresenta de forma espontânea à polícia.

A partir da instauração do inquérito, agora a Polícia Civil fará perícia para determinar a velocidade que o advogado estava no momento do acidente. O local já foi periciado e algumas testemunhas foram ouvidas.

A DICT também coletou imagens de câmeras da região para o trabalho técnico e vai ouvir mais pessoas. A expectativa é concluir o inquérito até o fim da próxima semana.