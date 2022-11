Conheça o quarto da mansão de Leonardo feito exclusivamente para receber as netas: “lindo”

Um dos principais cantores do país, Leonardo recentemente entrou para o time dos avôs. As duas netas do sertanejo são filhas da união entre Zé Felipe, filho do artista, e a influencer Virginia Fonseca.

Para oferecer mais conforto para Maria Alice, de um ano e cinco meses, e Maria Flor, de 02 meses, Leonardo preparou um quarto exclusivo na mansão onde mora para as pequenas, em Goiânia.

O projeto foi assinado pela design de interiores Tatiane Rocha e feito em conjunto com Poliana Rocha, esposa do cantor. “Projeto feito com muito amor pela vovó”, comentou a designer de interiores ao postar um vídeo nas redes sociais.

Nos stories do Instagram, em resposta a uma internauta que a questionou sobre se o cômodo estava terminado, Poliana respondeu: “sim!!! ficou lindo”.

Repleto de desenhos de flores e ursos nas paredes, o quarto é pintado com tons de rosa claro, dourado e branco. Os berços possuem mosqueteiros e a iluminação é um dos destaques do cômodo.

O capricho e delicadeza nos traços surpreenderam os internautas que assistiram ao vídeo da pintura do lugar. “Eu jurava que era papel de parede”, comentou uma.

O quarto também possui uma escrivaninha para que as pequenas possam brincar futuramente. As cadeiras que integram o local possuem o encosto em formato de borboleta.