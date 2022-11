Goiás tem ganhadores na Mega-Sena, Lotofácil e Quina; veja o valor dos prêmios

Moradores de Goiás tiraram a sorte grande neste sábado (26) e faturaram prêmios nos sorteios da Mega-Sena, Quina e Lotofácil.

O jogador que levou o maior valor é de Aparecida de Goiânia. A aposta acertou cinco números do concurso 2543 da Mega-Sena e receberá R$29.679,12.

Ninguém acertou os seis números da loteria. O prêmio acumulou e deve chegar a 65 milhões de reais na próxima quarta (30). As dezenas sorteadas foram 02 – 05 – 27 – 30 – 46 – 53.

Na Quina, foram dois sortudos do estado: em de Rio Verde e outro de Cumari. Cada um fez quatro acertos no concurso 6004 e ficará com R$7.444,64. Os números da Quina foram 04 – 15 – 17 – 24 – 38, sendo que ninguém acertou os cinco. A loteria tem sorteios de segunda a sábado.

A Lotofácil também acumulou. Apesar disso, 14 ganhadores de Goiás bateram na trave e foram premiados no concurso 2673. Cada um ganhará R$1.392,19 após acertar 14 das 15 dezenas. Foram sorteados os números 15 – 11 – 14 – 12 – 03 – 10 – 04 – 08 – 07 – 23 – 20 – 24 – 05 – 22 – 02. O próximo sorteio da Lotofácil é nesta segunda-feira (28).