Mulher não gosta da resposta dada pelo pai após ela pedir ajuda dele para pagar casamento

Uma mulher ficou chateada com a atitude do pai em não ajudar financeiramente no quarto casamento dela. O pai relatou a história no Reedit e desabafou sobre o quanto ele já gastou nas comemorações anteriores.

A filha, de 32 anos, pediu ao homem para contribuir com os custos da festança, mas a resposta não foi a desejada. “Eu disse que vou ajudá-la com o próximo”, contou no relato.

O motivo da chateação é que segundo a noiva, ela finalmente encontrou o amor para toda a vida, mas o pai duvida que isso tenha acontecido.

“Ela se casou aos 25 anos com o amor de sua vida. Na época a ajudei com 15 mil dólares (aproximadamente R$ 80 mil) e o casamento durou por 3 anos”.

O homem continua dizendo que a mesma história se repetiu por outras duas vezes, quando a filha completou 30 anos e pouco tempo depois se casou novamente depois de engravidar do terceiro marido. Em todas as vezes ele forneceu ajuda financeira para as festas.

“Eles se divorciaram antes que meu neto completasse seu primeiro ano de vida”, contou.

O pai não acredita que a filha tenha encontrado o amor aos 32 anos, pois já a ouviu dizer a mesma coisa sobre os outros três matrimônios.

A filha não ficou nada satisfeita com a resposta e decidiu desabafar em meio a lagrimas para a mãe. Agora a companheira dele quer que ele faça o que a noiva deseja para trazer paz à família novamente.

“Minha esposa agora acha que eu devo dar a ela algum dinheiro para fazer as pazes, mas eu acho um desperdício. Nós passamos por diversos problemas e lidamos com todos eles sem nos divorciar”, disse o homem, que é casado há 33 anos.