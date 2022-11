Polícia encontra esconderijo e troca tiros com bandidos que roubaram loja no Flamboyant

Cinco suspeitos do assalto a uma joalheria no Shopping Flamboyant, em Goiânia, foram encontrados na manhã deste domingo (27), numa chácara em Senador Canedo, região metropolitana da capital.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública de Goiás (SSP-GO), todos são de fora do estado e estavam escondidos no local.

A operação envolveu as polícias Civil e Militar, com equipes da Rotam, CPE e Giro, que chegaram ao local onde os criminosos estavam menos de 12 horas após o roubo.

Segundo a SSP-GO, os policiais foram recebidos a tiros e reagiram a agressão. Ainda não há informações sobre mortos. Duas mulheres que estavam no grupo dos bandidos foram presas em flagrantes.

Os carros usados no crime foram apreendidos. Entre os objetos roubados estavam relógios, broches e canetas. Todos foram recuperados.

O crime aconteceu na noite deste sábado (26), conforme a assessoria do shopping. Nenhum tiro foi disparado na ocasião e não houve feridos.