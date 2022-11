Com mercado em expansão, especialistas em penteados afros são disputadas em Goiânia

Muito além de um penteado africano e moderno, as técnicas para trançar o cabelo são atualmente uma oportunidade de empreender e conquistar a própria estabilidade financeira para muitas mulheres em Goiânia. Chamadas de trancistas, as profissionais responsáveis por realizar esse tipo de procedimento têm conseguido obter um faturamento de R$ 4 até R$ 8 mil reais por mês.

Na reta do fim de ano, a situação ainda é mais otimista. Seja fazendo box braids, twists ou dreads, as técnicas têm gerado lista de espera na agenda das trabalhadoras, que chegam a ficar de 15 até 18 horas em pé por dia para atender a demanda.

“A gente até brinca que essa época é que a gente ganha o dinheiro de pagar as contas do ano todo”, afirma a proprietária do Negraana Afros, Carol Carmen da Silva, ao Portal 6.

A mulher, que atua no ramo da estética há quase 15 anos, é uma das pioneiras no ramo dos penteados africanos na capital e desde 2016 oferece cursos de trancismo para quem quer trabalhar na área.

Segundo ela, só nos últimos anos, a procura pela qualificação na área disparou movimentado o fluxo no estabelecimento.

“Só em 2021, eu cheguei a formar cerca de 32 alunas. Normalmente, eu consigo formar de 5 a 20 alunas durante todo o ano”, dispara.

Para a dona do salão Studio Preta Fina, Silvani Ferreira, o aumento na procura por tranças tem sido uma mão na roda para lidar com as despesas de casa e equilibrar a situação financeira.

“Tentamos encaixar todas as clientes do ano em um mês. Para se ter uma ideia, a minha agenda de dezembro, faltando alguns dias para iniciar o mês, já está quase toda preenchida”, revelou.