Homem que trabalhava com motosserra no interior de Goiás não volta para casa e esposa descobre o pior

Após não voltar para casa, em Mineiros, no Sudoeste de Goiás, um homem, de 48 anos, foi encontrado morto pela esposa, de 51. Ele saiu com a motosserra, que era o instrumento de trabalho dele.

À Polícia Militar, nesta segunda-feira (28), a companheira contou que ele voltava toda sexta-feira, da fazenda localizada no região do Pinga Fogo, mas não havia retornado depois de sair pela última vez.

Ela entrou em contato com o patrão do esposo, que saiu para procurá-lo e o encontrou já sem vida. De acordo com o homem, o trabalhador estava cortando uma árvore, quando foi atingido por um tronco que caiu na cabeça dele.

A mulher relatou que o local onde ele foi encontrado era de difícil acesso, sem energia elétrica e sem sinal de celular.

Inicialmente o óbito está sendo tratado como morte acidente e o caso será investigado pela Polícia Civil (PC).