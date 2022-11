Prazo para ter desconto em dívida da fatura de energia elétrica em Goiás termina nesta semana

Clientes em débito com a Enel Goiás têm até quarta-feira (30) para negociá-las com descontos de até 30% para dívidas mais antigas.

Para quem tem faturas vencidas há mais de 61 dias, o parcelamento pode ser feito em até 12 vezes, com pagamento de entrada e outras 11 parcelas, sem juros. A renegociação está disponível no aplicativo da Enel, no site, via Call Center (0900 062 0196) e nos pontos de atendimento da empresa em todo o estado.

Se a conta estiver vencida há mais de seis meses, o parcelamento só pode ser feito em até seis vezes, com desconto de 30% do débito total, após atualização de IPCA e juros de mora.

Durante a campanha, a população pode solicitar também orientações a respeito do Programa Tarifa Social de Energia Elétrica.

O programa concede descontos de até 65% na conta de energia de clientes de baixa renda. Para ser incluído é necessário ter o Cadastro Único (CadÚnico) atualizado e preencher os requisitos necessários do programa do Governo Federal.

Clientes do programa que estiverem com faturas vencidas podem pagá-las com parcelamento em até 36 vezes.

Consumidores que já possuem um parcelamento em andamento não poderão aderir a esta campanha. A iniciativa só é válida para novas negociações.