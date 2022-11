Comurg divulga quantidade de árvores que caíram em Goiânia na segunda-feira (28)

A Companhia de Urbanização de Goiânia (Comurg) divulgou o levantamento dos estragos consequentes da chuva intensa que caiu em Goiânia nesta segunda-feira (28).

78 árvores caíram na capital durante as fortes precipitações, sendo que 37 já foram retiradas até por volta das 10h desta terça-feira (29).

Árvores de grande porte tombaram na Avenida Anhanguera, no Leste Universitário, Jardim Pompeia, Santa Genoveva e Setor Central e Setor Marista, por exemplo.

No primeiro caso, uma árvore caiu em cima de dois carros, mas ninguém ficou ferido.

Entretanto, ao desconsiderar os tamanhos: os setores Central, Jardim América e Vila Nova, com sete, três e duas árvores, respectivamente.

Conforme a Comurg, 41 unidades ainda não foram retiradas – que podem estar atrapalhando parcial ou totalmente o trânsito.

A chuva de ontem contou com forte precipitação de granizo, rajadas de ventos e volume de água. Dados do Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas do Estado de Goiás (Cimehgo), apontam que o volume chegou a 22 milímetros e os ventos atingiram 55km/h.