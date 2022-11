Bem, todos já sabem que ficar com o nome sujo na praça não é algo nada positivo, mas, o que grande parte não sabe, é que as consequências podem ser mais prejudiciais do que se imagina.

É claro que ninguém realmente escolhe acabar entrando no endividamento, todavia, é preciso redobrar os cuidados quando isso ocorre para que você não fique ainda mais prejudicado.

Primeiramente, é preciso entender que o cliente passa a ficar com o nome sujo a partir do momento em que compra ou contrata um produto ou serviço, e deixa de pagá-lo no prazo imposto pela empresa contratada.

Assim que o pagamento não é efetuado na data prevista, o comércio informa a situação aos órgãos de proteção ao crédito, como é o caso do SPC e do Serasa.

Dessa forma, após serem avisadas, por lei, estas instituições são obrigadas a encaminhar ao consumidor uma notificação sobre uma possível negativação, informando que ele possui o prazo de até 10 dias para pagar a quantia devida antes que o seu nome fique efetivamente negativado.

Infelizmente, mais de 63 milhões de brasileiros se encontram atualmente na lista de negativados, acumulando juntos um total impressionante de mais de R$ 253 bilhões em dívidas.

Saiba o que acontece com quem está com o nome sujo

Restrição a alguns serviços bancários

Quando você fica com o nome negativado, conseguir contratar um empréstimo, fazer um financiamento, ou garantir um novo cartão de crédito aprovado acabam se tornando grandes desafios.

Acontece que normalmente, as empresas que fornecem estes serviços possuem o costume de, antes de disponibilizar o crédito, consultar os órgãos de proteção.

Deste modo, quando a instituição nota que você está inadimplente, ela pode acabar decidindo restringir o seu acesso aos serviços.

Além disso, você pode ainda precisar lidar com dificuldades até mesmo para abrir uma conta bancária, já que os bancos podem se negar a abrir uma conta corrente quando o consumidor interessado está com débitos em atraso.

Dificuldades em conquistar um emprego

Acredite, até mesmo conseguir um novo emprego pode ser mais difícil para pessoas que estão com o nome sujo.

Isso porque, por mais que seja proibido por lei, algumas empresas aproveitam que possuem o direito de consultar o seu CPF nos órgãos de proteção ao crédito e te eliminam automaticamente do processo seletivo ao descobrirem que você está negativado.

Redução do score de crédito

Bem, um dos principais fatores para que você mantenha um bom score de crédito, claramente é possuir o nome limpo.

Assim, quando você entra na lista de negativados, sua eventual fama de “mau pagador” pode acabar fazendo com que sua pontuação no mercado financeiro seja prejudicada.

Com isso, você pode acabar enfrentando dificuldades principalmente quando for solicitar crédito nas instituições financeiras que consultam este score.

Prejuízos na saúde mental

Por mais que esse não seja um prejuízo direto no seu crédito, acredite, ele possui um impacto ainda maior na sua vida, já que a sua saúde mental é de extrema importância.

Segundo um levantamento realizado pelo Serviço de Proteção ao Crédito (SPC Brasil), aproximadamente 70% dos brasileiros que estão com o nome sujo acabam sofrendo com ansiedade e diversos outros impactos emocionais.

Afinal, as dívidas trazem intensas sensações de angústia, insônia, além de um intenso estresse que traz impactos diários na vida das pessoas que se encontram nessa situação.

