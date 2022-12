Japão x Espanha: Como assistir, arbitragem e escalações

Com 4 pontos, a Espanha atualmente lidera o grupo e pretende vencer para continuar em primeiro lugar. Do outro lado, o Japão que soma 3 tentos, também irá entrar em campo dependendo apenas de si para avançar.

Caso vença, o time asiático chega a 6 pontos e se classifica automaticamente para a próxima fase. Todo esse clima de decisão poderá ser acompanhado ao vivo em todo o território nacional através da TV Globo e também do canal SPORTV. Pela internet é possível acompanhar o jogo através do canal do Casimiro no Youtube.

Confira abaixo as escalação das equipes para a partida:

JAPÃO: Gonda; Yamane, Itakura, Yoshida e Nagatomo; Tanaka, Morita, Doan, Kamada e Kubo; Maeda

ESPANHA: Simón, Carvajal, Pau Torres (Busquets), Laporte e Alba; Rodri, Gavi (Llorente) e Pedri (Koke); Ferrán Torres (Morata), Asensio e Olmo.

A partida será apitada por Victor Gomes (AFS). Os assistentes são Zakhele Siwela (AFS) e Souru Phatsoane (LES) com Fernando Guerrero (MEX) no VAR.