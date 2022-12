Cobra impressiona pela forma como abre a boca e vídeo viraliza; veja

Um vídeo impressionante que mostra o encontro entre um humano e uma cobra vem viralizando nas redes sociais pela maneira impressionante que o animal abre a boca.

O registro foi postado no perfil @snake._.world, no Instagram. O vídeo foi gravado por Loopy, um jovem que compartilha a rotina com vários animais na Louisiana, nos Estados Unidos.

“Uma cobra hognose oriental (Heterodon platirhinos) que encontrei algumas semanas atrás, presumivelmente caçando sapos ao redor de uma pequena piscina em um local onde nunca havia encontrado antes”, diz a legenda do vídeo postado nas redes sociais.

Esses repteis são conhecidos por serem animais até certo ponto performáticos nos movimentos e sons de autodefesa, como a ponta do rabo sacudindo, pescoço achatado, boca aberta, além da tática de se fingir de morta.

Apesar de ser levemente venenosa, ela não é nociva a humanos. A falta de periculosidade é explicada pelo porte pequeno e a posição das presas, que não conseguem injetar facilmente o veneno na vítima, precisando de vários minutos para liberar veneno de forma considerável.

Veja o vídeo impressionante que viralizou nas redes sociais: