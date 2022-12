Com ampliação da rede, Anápolis pode convocar professores e abrir novo concurso

Anápolis poderá abrir concurso para contratação de novos servidores para a área da educação. Os integrantes do cadastro de reserva do último certame também podem ser chamados para trabalhar nas novas unidades escolares, anunciadas nesta quinta-feira (01) e que serão construídas nos próximos anos.

Ao Portal 6, o prefeito Roberto Naves (PP) alegou que há possibilidade de convocar os nomes da lista. Serão abertas aproximadamente 13 mil vagas para alunos – 7 mil no ensino fundamental e 6 mil em Cmeis – na Rede Municipal.

“Temos que chamar os [aprovados] dos concursos existentes, até mesmo para colocar essas escolas para funcionarem. Se o concurso não tiver vencido, nós precisamos chamar porque nós não temos mão de obra. É mais emprego, mais cuidador, mais merendeiro, mais professor, mais porteiro”, explicou.

Hoje, Anápolis conta com 2.082 professores atuantes no município. Com a construção das nove escolas e cinco novos Centros Municipais de Educação Infantil (Cmeis), previstos no plano de investimentos, o número deve aumentar.

Segundo o prefeito, as vagas na rede serão expandidas em 20%, o que elevaria a necessidade de mais servidores no mesmo patamar.

“Ainda não temos essa previsão exata de quantos profissionais precisaríamos. Essas escolas deverão ser inauguradas de forma gradativa. Devemos ampliar o número de vagas em 20%. Teríamos que ampliar o quadro de servidores também em 20% para atender toda essa demanda”, disse.

O aumento em 20% implicaria na contratação de mais 464 professores, por exemplo. O concurso mais recente, com validade até 30 de junho de 2024, tem 345 pedagogos no cadastro de reserva para o cargo de professor de educação básica e fundamental.