Noivado acaba após homem descobrir o que a mulher fez com o cachorro: “não desculpo”

Ao descobrir o que a mulher havia feito com o cachorro, um homem, de 28 anos, decidiu que tal atitude era imperdoável e tomou uma decisão radical.

O jovem casal já estava preparando o casamento, mas o episódio com o cãozinho acabou por selar de vez o fim do relacionamento.

O rapaz utilizou o Reddit, rede social muito popular nos Estados Unidos, para contar a história. Eles estavam noivos há cerca de seis meses, mas há sete anos o pet é a coisa mais importante na vida dele.

Segundo o relato, a noiva iria realizar a despedida de solteiro em casa e ficou com o labrador por lá, recebendo o único pedido do companheiro de que deveria deixar o bichinho de estimação no quarto quando a festa fosse começar.

“No sábado, minha noiva ia fazer sua festa de despedida de solteira em casa. Eu fiquei com meus pais, mas deixei o cachorro com ela porque ela curte ficar com ele por lá. Pedi a ela que deixasse o pet no nosso quarto assim que a festa começasse, porém, às 5h da manhã do domingo eu recebi uma ligação desesperada em que ela dizia que alguma coisa tinha acontecido com nosso cachorro”, contou.

Acontece que a noiva, de 27 anos, havia se esquecido do cachorro, o deixando solto pela residência por estar se divertindo com as amigas que foram convidadas para a comemoração.

Em um dado momento, o pet aproveitou da desatenção e ingeriu bebida alcóolica e uma grande quantidade de chocolate que estava desprotegido nas mesas da casa.

“Quando me ligou desesperada, ela estava bêbada. Disse a ela para pegar um táxi e ir correndo para o veterinário. Chegando lá, o médico explicou o que tinha acontecido: meu cachorro tinha comido um monte de tranqueira e tomado álcool”, relatou o noivo indignado.

Mesmo com a família toda tendo achado a reação dele exagerada, ele afirmou que nem ao menos consegue olhar na cara dela, colocando então um ponto final no relacionamento.

“Todo mundo a defendeu, dizendo que o que ela fez foi um erro e que pelo menos o cachorro não morreu. Mas eu fiquei tão chateado com minha noiva que não consigo nem pensar em olhar na cara dela. Ela não tem 17 anos, tem 27”, apontou.

“Ela é negligente e irresponsável e eu não quero ficar perto de uma pessoa assim e imaginar que nossos filhos podem morrer num acidente de carro algum dia porque ela se esqueceu de pôr o cinto de segurança neles ou algo assim”, completou.