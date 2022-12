É de conhecimento de todos os brasileiros que dirigir de maneira inconsequente pode acabar trazendo prejuízos para o bolso, já que o Código de Trânsito impõe aplicação de multa para os motoristas que desobedecerem as normas.

Além disso, dependendo da gravidade do ato cometido, os transgressores ainda podem sofrer com suspensão ou até mesmo com o cancelamento do direito de conduzir.

Recentemente o Conselho Nacional de Trânsito (Contran) definiu novas regras de trânsito, motivo este pelo qual os motoristas devem se atentar ainda mais para evitar levar uma multa.

Dentre as mudanças presentes na nova resolução, destaca-se uma norma que pode dar uma salgada multa de quase R$ 200 para os condutores.

Pensando nisso, trouxemos essa novidade para que você possa se atentar e evitar possíveis problemas que podem ser prejudiciais ao bolso.

Saiba qual é a nova regra de trânsito que pode dar multa de quase R$ 200 para os motoristas

De acordo com as novas regras definidas pelo Contran, é necessário que os vidros laterais e o para-brisa do veículo apresentem ao menos 70% de transparência, contando ainda com uma redução de 5% para os vidros laterais. Para mais, é preciso que o teto solar apresente pelo menos 28% de transparência.

No entanto, é importante destacar que o insulfilm espelhado é uma opção do mercado veementemente proibida pelo regulamento, não podendo ser utilizado em nenhuma parte sequer do veículo.

Até mesmo o insulfilm comum é passível de punição quando é mal aplicado, ou seja, quando apresenta, por exemplo, bolhas que podem acabar por atrapalhar a visão do motorista.

Segundo a nova regra, utilizar a película de maneira inadequada é uma infração grave e pode acarretar o pagamento de uma multa no valor de R$ 195,23. Além disso, o condutor ou proprietário do veículo ainda fica sujeito a levar um total de cinco pontos na Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

Esta é apenas uma das regras passível de punição que muitos brasileiros não conhece, existindo também uma multa de R$ 88,38, e mais três pontos na carteira para quem buzinar após as 2 horas da manhã, além de também haverem punições para quem realiza a baliza muito longe da guia e para quem passar devagar em uma poça d’água e molhar quem estiver passando na rua.

