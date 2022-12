Empresa do DAIA abre seleção para contratar funcionários, estagiários e jovem aprendiz

A empresa CDA Alimentos está com vagas abertas para contratações em Anápolis, Goiânia, Jaraguá e Palmeiras de Goiás. As oportunidades são para funcionários, estagiários e jovem aprendiz.

Os cargos ofertados são de vendedor externo, assistente de almoxarifado, assistente de PCM, auxiliar de conferente, movimentador de mercadoria e executivo de vendas.

Entre as oportunidades estão também estágios em manutenção e em qualidade. Haverá contratação de jovem aprendiz, para quem busca ingressar no mercado de trabalho e tem idade entre 18 a 22 anos.

Os benefícios oferecidos são diversos. A maioria das vagas possui assiduidade, plano de saúde e odontológico, vale-transporte, vale-alimentação e refeição na empresa. Os vendedores externos devem ganhar auxílio combustível, hospedagem e bonificação.

Os interessados podem se candidatar através do site de recrutamento e seleção da empresa. As ofertas também se estendem para Pessoas com Deficiências (PCD).