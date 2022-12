Conheça o navio de Zezé di Camargo e Luciano, que está com 4 mil pessoas curtindo luxo em alto mar

Começou a circular no litoral brasileiro, no último sábado (03), o Navio ZCL, cruzeiro da dupla Zezé Di Camargo e Luciano.

Celebrando 30 anos de carreira em grande estilo, a dupla não está sozinha. São 4 mil pessoas curtindo três dias e três noites de luxo em alto mar.

Além dos anfitriões, atrações como Almir Sater, César Menotti & Fabiano, Edson & Hudson, Gian & Giovani, Matogrosso & Mathias e Henrique & Diego, também vão se apresentar no navio.

Os shows acontecem em um palco com a estrutura especialmente montada e adaptada para o espaço onde acontecem as apresentações.

Ainda há comida e bebida em abundância para os navegantes do cruzeiro. Ou seja, ninguém fica de barriga vazia ou com sede durante os três dias.

Durante a realização do cruzeiro, os tripulantes poderão curtir noites com festas temáticas. Na primeira noite, aconteceu a “Festa do Branco”, no dia seguinte foi a vez da “Festa do Amor”.