Loja de marca de luxo para público infantil será inaugurada no Flamboyant Shopping

O Shopping Flamboyant inaugura mais uma loja de alto padrão na próxima quarta-feira (07). A marca de roupas infantis ‘Porti’ ficará situada no piso III.

Para o lançamento, será realizado um coquetel, às 16h. O evento contará ainda com espumante, água de coco, docinhos e personagens que irão garantir a diversão dos pequenos.

Fundada em São Paulo, no ano de 2021, a “Porti” aposta em criações que são um convite às experimentações.

Especializada em roupas e acessórios de luxo para meninas e meninos, de 2 a 14 anos, a marca investe em tecidos e aviamentos de alto padrão, além de estampas exclusivas.

Com plataforma online e loja física, no Itaim Bibi (SP), a inauguração da unidade em Goiânia representa a jornada de expansão da marca no varejo.