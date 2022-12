Algumas casas do zodíaco são extremamente intensas quando se apaixonam. Com isso, possivelmente, haverá signos que daqui a 10 anos vão estar amando a mesma pessoa que gostam hoje.

Eles são adeptos de longas histórias, além de serem péssimos em encerrar ciclos. As pessoas destes signos que listaremos preferem se desdobrar para se encaixar no mundo de alguém do que a perder.

A solteirice e a vida de festas não combinam com a realidade deles, que preferem ficar ‘de love’ com alguém, trocando carícias.

Diante disso, confira quais são as casas mais apaixonadas e fiéis aos sentimentos, que com certeza estarão perdidamente apaixonados pela mesma pessoa de atualmente.

3 signos que daqui a 10 anos vão estar amando quem ama hoje:

1. Touro

Não é novidade para ninguém que os nativos do signo de touro são extremamente românticos e adeptos de longos relacionamentos.

Eles são muito ‘pé no chão’, gostam de uma boa estabilidade – emocional e financeira – e, caso se apaixonem em alguém que tem grandes planos profissionais, dificilmente abrirá mão do partido.

Graças a isso, é bem provável que os nativos estejam firmes ao lado do amor que o acompanha atualmente.

2. Virgem

Os virginianos, assim como os taurinos, são regidos pelo elemento terra. Ou seja, são muito racionais e prezam pela estabilidade.

Inconstância, recomeços, términos e fins de ciclos são verdadeiras catástrofes para esses nativos.

Soa bem mais razoável para eles permanecer em um relacionamento, ponderando o que precisa ser melhorado do que largar tudo e começar uma nova história com outra pessoa.

3. Escorpião

Já este signo, apesar de ser regido por água, também é muito adepto de relações sólidas e consistentes. Esse elemento representa a fluidez e as emoções.

Eles costumam ser muito intensos em absolutamente todos os âmbitos da vida. Quando se apaixonam e passam a confiar em alguém, somente uma grande mentira ou traição poderia fazer com que o escorpiano desistisse do amor.

Isso porque eles detestam mentiras com todo o ódio do mundo e seriam incapazes de perdoar isso.

