6 cidades brasileiras mais baratas para se viver bem (uma fica em Goiás)

Esses municípios são exemplos de lugares que oferecem uma excelente de qualidade de vida, custo acessível e oportunidades de trabalho atrativas

Pedro Ribeiro - 12 de outubro de 2024

(Foto: Pedro Henrique Santos)

Viver em uma cidade com excelente qualidade de vida e baixo custo, pode parecer um sonho para muitas pessoas. No entanto, existem algumas cidades brasileiras que oferecem essa possibilidade.

Além disso, com o aumento das oportunidades de trabalho remoto, ficou ainda mais fácil escolher um lugar ideal para morar.

1. Guaratinguetá (SP)

Para começar a nossa lista, localizada no Vale do Paraíba, entre São Paulo e Rio de Janeiro, Guaratinguetá se destaca por sua infraestrutura turística, sendo uma das cidades que compõem o Circuito da Fé, atraindo visitantes o ano todo.

Além disso, sua forte presença industrial, com fábricas de renome, oferece oportunidades de trabalho e desenvolvimento econômico.

Ademais, os preços são bastante acessíveis em comparação com grandes centros urbanos, o que tornam Guaratinguetá uma opção atrativa para quem busca tranquilidade sem abrir mão de uma boa qualidade de vida.

2. Anápolis (GO)

Logo em sequência está Anápolis. A cidade é conhecida como um dos polos industriais mais fortes do Centro-Oeste brasileiro, com um bom destaque no setor farmacêutico.

Além disso, o baixo custo de vida em comparação com outras cidades de igual relevância econômica faz de Anápolis um lugar ideal para quem busca qualidade de vida sem gastar muito.

A cidade também oferece boa infraestrutura de transporte, conectando-se facilmente com as principais rodovias da região, o que favorece o escoamento de produtos e serviços.

3. Mossoró (RN)

Outro município que é uma das melhores cidades para se viver no Brasil é Mossoró, no Rio Grande do Norte.

O lugar combina um clima agradável com uma atmosfera tranquila, ideal para quem busca uma vida mais pacata.

A cidade tem um custo de vida acessível e oferece diversas opções culturais e de lazer.

Sua economia é impulsionada pela extração de sal e petróleo, além da fruticultura, tornando-a um local promissor para quem busca oportunidades no setor agroindustrial.

4. Uberaba (MG)

Uberaba, em Minas Gerais, é um importante centro agropecuário, sendo especialmente reconhecida pela produção de gado zebu.

O ambiente agropecuário, somado ao perímetro urbano bem desenvolvido, proporciona aos seus habitantes um ótimo equilíbrio entre vida rural e urbana.

Além disso, a cidade oferece boas oportunidades de emprego e qualidade de vida, sendo um destino atrativo para quem busca viver em um lugar que valoriza suas tradições culturais e econômicas.

5. Novo Hamburgo (RS)

Se você está procurando um novo endereço, é melhor não tirar essa cidade do radar.

Isso porque, Novo Hamburgo é sinônimo de tradição no setor calçadista, sendo conhecida internacionalmente por suas fábricas de sapatos.

Além de sua importância industrial, a cidade oferece um custo de vida consideravelmente menor do que outras capitais da região Sul, como Porto Alegre.

Com boa infraestrutura urbana, educação de qualidade e acesso a serviços de saúde, o município se destaca como uma excelente opção para quem busca viver perto de um centro econômico importante sem o custo elevado das grandes metrópoles.

6. Teixeira de Freitas (BA)

Por fim, mas não menos importante, Teixeira de Freitas, na Bahia, tem se tornado um polo de desenvolvimento econômico, atraindo investimentos em diversos setores, como o comércio e a agroindústria.

A cidade oferece um custo de vida acessível e, ao mesmo tempo, um ambiente propício para novos negócios, sendo uma excelente opção para quem deseja começar uma vida ou empreender com mais tranquilidade.

