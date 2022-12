Mensagens de WhatsApp dão cadeia para goiano que não aceitava o término e continuava atormentando a ex; veja

Um goiano de 30 anos, que não aceitava o término do relacionamento e continuava atormentando a ex-mulher, de 32, foi preso em Planaltina, no Entorno do Distrito Federal.

Pelo WhatsApp, o homem mandava diversas mensagens. Em alguns momentos ele expressava o quanto amava a mulher, enquanto em outros a ameaçava.

Segundo a PC, no final do mês novembro, a vítima compareceu na unidade policial e informou que o suspeito estava descumprindo medidas protetivas que foram concedidas a ela, pelo cometimento dos crimes ameaça, injúria e perseguição.

A prisão foi efetuada na segunda-feira (05), na casa da mãe do homem. Após o interrogatório, ele foi encaminhado para a cadeia pública de Planaltina, ficando a disposição do Judiciário.

O suspeito foi indiciado pelos crimes de ameaça, perseguição, violência psicológica e descumprimento de medida protetiva.