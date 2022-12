Pai e filho morreram em um acidente na noite desta segunda-feira (05), no trevo de Luziânia que fica na BR-040, no Entorno do Distrito Federal.

As vítimas estavam com mais uma pessoa em um carro que colidiu com um caminhão. O veículo de pequeno porte ficou completamente destruído com o impacto.

Um terceiro ocupante foi retirado das ferragens ainda com vida. Ele foi socorrido com lesões no pescoço, face e suspeita de trauma cranioencefálico.

O sobrevivente foi encaminhado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Luziânia.

Os demais ocupantes do carro, o pai e o filho, morreram no local. O motorista do caminhão não sofreu lesões.