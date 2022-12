Sem água, Centro de Zoonoses de Anápolis suspende atendimento

Há quase uma semana, os moradores do Residencial do Servidor, em Anápolis, estão tendo que lidar com sérios problemas devido à falta d’água na região, o que levou até mesmo a suspensão temporária dos serviços do Centro de Zoonoses.

Gúbio Dias Pereira, diretor de Vigilância em Saúde e Sanitária do município, afirmou ao Portal 6 que os problemas começaram ainda na última quarta-feira (30) e, desde então, a situação ainda não foi completamente regularizada.

“Ocorre que, de quarta para quinta-feira da semana passada, acredito que por uma intervenção na rede que precisou ser feita, a água ali em toda a região acabou. Então desde então ela está intermitente, vindo em curtos períodos e logo acabando novamente”, relatou.

Por conta desta instabilidade na distribuição de água na região, a situação acabou ficando insustentável e os serviços do Centro de Zoonoses tiveram que ser suspensos nesta terça-feira (06).

“Diante disso, e já há tantos dias, a situação ficou insustentável, não teve como a gente dar continuidade aos serviços pela necessidade de higienização, a necessidade da alimentação e da água para os animais, além logicamente dos próprios servidores”, contou.

“Então, infelizmente, diante desse cenário eu tive que suspender os serviços hoje. Já estava em uma situação bem difícil, tivemos que deslocar carros pipas para ir até o local, mas os carros da Prefeitura, porque a Saneago não nos atendeu, para minimamente fazer a higienização do ambiente”, completou.

Assim, o diretor de Vigilância em Saúde relata que estão temporariamente suspensos o atendimento ao público, as castrações e as cirurgias que normalmente costumam ser desempenhadas visando o controle populacional dos animais.

Gúbio também destaca que “o controle de zoonoses, como por exemplo, necrópsia em animais que podem apresentar algum tipo de doença para investigação, também por ora não está sendo feita até a normalização do serviço que a gente espera que logo seja feito”.

A Agência Reguladora Municipal (ARM) informou que recebeu diversas denúncias de que consumidores da região tentaram contato com a Saneago, mas sequer foram atendidos.

Após cobrança do órgão fiscalizador, a estatal retornou afirmando que uma equipe está escavando o local e que a intermitência no abastecimento possivelmente está sendo causada pelo fato de que a água está passando apenas parcialmente pelos módulos.

Robson Torres, presidente da ARM, explica que “o Residencial do Servidor é um caso bem atípico. Não tem o reservatório necessário no subsolo para armazenamento de agua e bombeamento para os andares superiores. Assim na falta de água, sempre sofrerão com falta d’agua. Há indícios que o empreendimento foi entregue em total desobediências às normas técnicas correspondentes”.

Questionada a respeito da problemática, a Saneago informou ao Portal que “nesta terça-feira (6), equipes estão realizando manutenção na Av. Sócrates Mardochen Diniz para normalizar o abastecimento de água no Residencial do Servidor, em Anápolis”.