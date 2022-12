Concurso público com vagas para nível fundamental, médio e superior em Goiás abre inscrições na próxima semana

A Prefeitura de Pontalina, no Sul de Goiás, está com concurso público com 44 vagas para nível fundamental, médio e superior.

As inscrições serão abertas no dia 17 de dezembro e devem ser feitas pelo site da MS Concursos, banca responsável pelo certame.

O salário varia entre R$ 1.212,00 e R$ 4.456,13. A carga horária semanal é de 20h a 40h e será definida de acordo com o cargo escolhido no ato da inscrição.

Recentemente o edital passou por uma mudança e promoveu alterações na remuneração para um dos cargos e no período para pedir a isenção de taxa.

Os cargos oferecidos no concurso são Agente de Limpeza Urbana (5 vagas); Auxiliar de Serviços Gerais (5); Operador de Máquina (1); Pedreiro (1); Agente Comunitário de Saúde (2); Agente de Combate as Endemias (1); Auxiliar de Consultório Dentário (1);

Além disso há vagas para Auxiliar de Secretaria de Escola (3); Fiscal de Tributos, Obras e Posturas (1); Secretária de Escola (3); Analista Jurídico (1); Fiscal de Meio Ambiente (1); Fiscal de Vigilância Sanitária (1); Procurador Municipal (1);

Por fim as demais funções oferecidas são Professor P -III- Ciências Biológicas (1); Professor P -III- Educação Física (1); Professor P -III-Geografia (1); Professor P -III- História (1); Professor P -III-Língua Portuguesa e Inglesa (2); Professor P -III- Matemática (1); Professor P -III- Pedagogo (10).