Saiba por que é perigoso carregar o celular no carro

Não tem como negar que o celular faz parte da nossa rotina, sendo item obrigatório em diversas coisas do nosso dia a dia, como trabalho e estudo.

Seu nível de uso é tão grande que às vezes precisamos carregá-lo diversas vezes ao longo do dia e isso até inclui dentro do carro.

Bom, e se tratando desse último, saiba que, segundo especialistas, isso pode danificar a bateria do seu telefone.

Afinal, por que é perigoso carregar o celular no carro?

De acordo com técnicos, as entradas USB dos veículos não são projetadas para transmitir energia da mesma forma que uma tomada convencional.

Além disso, essas entradas do carro tem a função de conectar o carro com aparelhos que não exijam muita energia, ao contrário dos smartphones atuais.

Isso quer dizer que o carro fornece uma energia menor que as demandas dos dispositivos atuais.

Bom e isso com o passar do tempo passa a deteriorar a bateria do seu celular a longo prazo, já que ela está recebendo uma energia menor do que precisa.

Assim, a diferença de amperagem com a entrada USB e a capacidade de carga da bateria do smartphone podem acarretar em danos ao celular.

Além disso, a bateria pode superaquecer, resultando em danos aos componentes do telefone.

