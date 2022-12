Após queda nas refinarias, diferença do preço da gasolina chega a quase R$ 1 em Goiânia; veja lista

Após a nova redução de 6,1% no preço na gasolina nas refinarias, o combustível começa a reduzir, de forma gradual, nos postos de Goiânia. O motorista, contudo, pode economizar até R$ 0,81 se pesquisar a diferença entre os estabelecimentos da capital.

Segundo o Sindicato do Comércio Varejista de Derivados de Petróleo de Goiás (Sindiposto-GO), a demora ocorre porque as distribuidoras não repassam a diminuição de forma integral. Além disso, justifica o sindicato, muitos postos ainda tem produtos adquiridos no estoque anteriores à redução.

Levantamento feito pelo Portal 6, com base em dados do aplicativo EON, da Secretaria de Estado da Economia, indica que os valores do litro da gasolina estão variando entre R$ 4,58 e R$ 5,39. Os locais mais baratos estão localizados no Setor Campinas, enquanto os mais caros estão no Setor Bueno e Setor Pedro Ludovico.

O Auto Posto Rubi vende a gasolina mais em conta de Goiânia. O combustível também é mais acessível no Posto Rodão LTDA, saindo por R$ 4,63. Os dois postos estão em Campinas. Em seguida, aparece o Pimenta 83, no Setor Sul, que comercializa o produto a RS 4,65.

Já o mais caro está no estabelecimento Posto da Serrinha, Setor Bueno. O mesmo valor, de R$ 5,39, é praticado pelo Posto Tamburelo, no Floridian, ambos no Setor Pedro Ludovico.

Confira a lista dos postos de combustíveis com a gasolina mais barata de Goiânia:

– Auto Posto Rubi – Avenida Pouso Alto, Setor Campinas – R$ 4,58

– Posto Rodão LTDA – Avenida Pará, Setor Campinas – R$ 4,63

– Posto Pimenta 83 – Rua 83, Setor Sul – R$ 4,65

– Postos Roda Bem – Avenida C12, Setor Sudoeste – R$ 4,67

– Posto Sol Nascente – Avenida Sonnemberg, Conjunto Romildo Ferreira do Amaral – R$ 4,67

– Posto Medeiros – Avenida Bernado Sayão, Setor Centro Oeste – R$ 4,69

– Posto Triângulo – Avenida Anhanguera, Setor dos Funcionários – R$ 4,69

– Auto Posto Felicidade – Avenida Couto Magalhães – R$ 4,74

– Paddock Vila Pedroso – Avenida Anápolis, Jardim Maria Helena – R$ 4,74

– Posto Serra Dourada – Rua 84, Setor Sul – R$ 4,77