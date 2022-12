Duas cidades de Goiás estão no ranking de maior incidência de dengue do Brasil

Goiás possui duas cidades na lista do Ministério da Saúde com os lugares de maior incidência de dengue do país. O estado chegou a ter três municípios no ranking em outubro, mas Anápolis reduziu a taxa e não aparece mais no boletim da pasta.

Goiânia e Aparecida, por outro lado, mantiveram as posições. A capital ocupa o segundo tanto no número de casos de dengue do país quanto no de infectados a cada 100 mil habitantes. De janeiro a novembro de 2022, foram mais de 53,2 mil registros da doença, só perdendo para Brasília (DF), com 66 mil.

Já Aparecida aparece em terceiro lugar no ranking nacional de municípios com maior presença de dengue, com 24,3 mil registros neste ano. A incidência de casos também chama a atenção na cidade, com média de 4.051,9 registros por 100 mil habitantes.

Juntas, as cidades contribuíram para que o Centro-Oeste também ficasse em primeiro lugar na comparação com as outras regiões. No Brasil, comparado com 2021, houve um aumento de 180% casos até a segunda semana de novembro deste ano.

Em 2022, a doença já fez 968 vítimas no Brasil. Destas, 149 são de Goiás. No número de óbitos, o estado só fica atrás de São Paulo com 275 mortes. Estão em alerta, ainda, Paraná (108), Santa Catarina (88) e Rio Grande do Sul (66).