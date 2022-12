Conheça o jatinho de Gusttavo Lima que é puro luxo e avaliado em mais de R$ 250 milhões

Não é segredo pra ninguém que Gusttavo Lima é dono de um dos maiores cachês de shows no Brasil, chegando a cobrar até R$ 1 milhão por apresentação.

Com o sucesso, o Embaixador é proprietário de diversos bens. Um deles é um jatinho muito luxuoso e avaliado em mais de R$ 250 milhões.

O modelo é um Bombardier, com capacidade para 16 passageiros e autonomia de 15 horas de voo. Gusttavo inclusive usou o veículo para viajar até a Europa com a esposa Andressa Suita, segundo o site Movimento Country.

O interior do jatinho é personalizado com a marca do Embaixador e com muito espaço para todos os ocupantes possam viajar com conforto.

Luxos a parte, o veículo é apenas mais um dos bens milionários do cantor. Recentemente foi ventilada a possibilidade dele estar adquirindo uma fazenda que vale quase R$ 300 milhões, no Mato Grosso.