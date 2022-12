Cotado para apitar a final da Copa do Mundo, goiano tem o valor de quanto já ganhou no Catar divulgado

Apesar da eliminação do Brasil contra a Croácia nas quartas de final da Copa do Mundo, o país segue em alta no Mundial.

O árbitro goiano Wilton Pereira Sampaio é um dos cotados para apitar a decisão. No último sábado (10), o árbitro comandou o confronto entre França e Inglaterra, que terminou com vitória dos franceses.

Para apitar a partida, Wilton recebeu € 10 mil (cerca de R$ 55 mil na cotação atual). O valor é fixo para todos os jogos a partir das oitavas de final.

Além de França e Inglaterra, o árbitro goiano comandou o duelo entre Holanda e Estados Unidos, pelas oitavas de final. Só nesses dois jogos, ele embolsou € 20 mil.

Na fase de grupos, quando apitou os jogos entre Senegal e Holanda e Polônia e Arábia Saudita, ele recebeu € 5 mil por partida (aproximadamente R$ 28 mil).

Ao todo, Wilton já recebeu € 30 mil (algo em torno de R$ 165 mil).

A final da Copa do Mundo está marcada para o dia 18 de dezembro, no Lusail Stadium. Caso seja escalado para a decisão, ele será apenas o terceiro árbitro brasileiro a conquistar a façanha.

Em 1982, o responsável pelo apito foi Arnaldo César Coelho. Na Copa seguinte, em 1986, quem comandou a partida foi Romualdo Arppi Filho.