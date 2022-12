Goiás tem município 12 vezes maior que Nova York e um dos mais ricos do país

No Norte goiano, um verdadeiro paraíso ainda pouco explorado pelos viajantes que visitam o interior do estado: espelhos d’água, serras e grutas contornam Niquelândia, a 300 km de Goiânia. O município é o maior de Goiás, com quase 10 mil quilômetros quadrados – 12 vezes maior que Nova York, nos Estados Unidos.

A cidade possui uma das maiores reservas de níquel do mundo, o que, além de ser carro chefe na economia, serviu de inspiração para o nome Niquelândia. São 120 minérios que também fazem parte da cadeia de mineração de ouro, quartzo, calcário, mármore e até urânio e diamante.

Um dos cartões-postais da região é o lago da hidrelétrica da Serra da Mesa, o quarto maior lago artificial do mundo em extensão e volume. A represa é repleta de peixes de várias espécies e, por ali, a prática de esportes náuticos é atividade bastante comum.

Nos arredores do município, mais belezas naturais para apreciar. Entre as atrações estão as cachoeiras do Muquém, de São Bento e de Pai Chico, com belíssimas cascatas e vista para o cerrado, além das grutas de São Pedro e do Cocal.

O turista ainda vai encontrar riquezas arquitetônicas como as igrejas de São José e de Santa Ifigênia. As duas abrigam os altares mais ricos do Brasil, feitos de ouro puro.