Detran faz importante mudança para quem está tirando CNH em Goiás

Segundo órgão, projeto ainda está na fase inicial e acontece na sede da autarquia

Gabriella Pinheiro - 11 de outubro de 2024

Detran-Go. (Foto: Divulgação/Governo de Goiás)

Os candidatos de Goiás que estão no processo para emitir a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) poderão fazer o exame teórico de forma remota. O novo sistema foi apresentado pelo Departamento Estadual de Trânsito de Goiás (Detran-GO) na quinta-feira (10).

De acordo com o órgão, a aplicação da prova de legislação de trânsito é feita em um ambiente monitorado, em que a pessoa faz o exame sem precisar do acompanhamento físico de um examinador.

O projeto, que ainda está na fase inicial, acontece na sede da autarquia, onde há sala com baias com computadores equipados com câmeras e detectores de movimento.

Todos os exames são vídeos monitorados. Se houver alguma movimentação fora do padrão, um alerta é emitido para verificação e a avaliação pode ser bloqueada.

Segundo o presidente do presidente do Detran-GO, Delegado Waldir, a mudança visa diminuir o tempo de entrega da CNH, além de diminuir os custos. A intenção é que as bancas teóricas sejam feitas todos dias – ao contrário do atual em que são realizadas uma por mês.

“Atualmente, após o curso de legislação de trânsito, o candidato aguarda, em média, 16 dias para fazer o exame. Vamos zerar essa espera, realizando provas todos os dias nos municípios conforme demanda de cada um”, explicou.

Após os ajustes, a previsão é que o projeto seja ampliado para a Região Metropolitana ainda neste mês. O prazo de implantação no interior dependerá das parcerias a serem firmadas, mas a expectativa é que eles sejam aplicados em prefeituras e unidades Vapt Vupts.