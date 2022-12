Motociclista colide com carro no Centro de Anápolis e é levado à UPA

Um motociclista ficou ferido após colidir com um carro no cruzamento das ruas Américo Borges de Carvalho e Benjamin Constant, no Centro de Anápolis, na manhã deste domingo (11).

O homem de 29 anos não teria respeitado o sinal de parada obrigatória e se chocou contra o outro veículo. Ele foi ao chão e ficou com ferimentos leves.

Apesar disso, o Portal 6 apurou que o motociclista chegou a ser encaminhado para a UPA da Vila Esperança com escoriações. Segundo ele, o condutor do carro trafegava pela via em alta velocidade.

Ambos os veículos tiveram prejuízos materiais. Eles foram entregues aos proprietários após a Polícia Militar (PM) ser acionada e comparecer no local.

O jovem pode responder por lesão corporal culposa na direção de um veículo, quando não há intenção de cometer o crime.