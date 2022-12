Semana começa com alerta em Goiás; veja a previsão do tempo para segunda-feira (12)

O início da semana será de bastante chuva em Goiás, pelo menos é o que prevê o último boletim do Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas do Estado de Goiás (Cimehgo), para esta segunda-feira (12).

O órgão também emitiu um alerta para o risco potencial de formação de tempestades em várias regiões do estado.

A umidade relativa do ar vai variar entre 40% e 95%, é possível que as chuvas venham acompanhadas de rajada de ventos e raios.

As regiões Oeste, Norte e Sudoeste devem concentrar o maior volume de precipitações, com até 15mm cada. Enquanto que no Leste, Centro e Sul, o número deve ser de até 10mm.

Segundo o Cimehgo, Quirinópolis é a cidade que pode ser mais atingida pela chuva, com até 08mm. Porangatu vem logo em seguida, com até 06mm. Goiânia pode receber até 06mm, enquanto em Anápolis pode chegar a 05mm.

A temperatura na capital varia entre 19ºC e 32ºC. Em Anápolis, os termômetros devem marcar entre 19ºC e 28ºC.