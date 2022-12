Diversos mitos e verdades rondam a produção de pratos tradicionais na culinária, como é o caso clássico da mortadela e da salsicha, pratos queridinhos na mesa dos brasileiros.

Mas, é claro que todos, ao menos uma vez na vida, já ouviram a polêmica frase de que o melhor para continuar comendo é não não saber do que os alimentos são realmente feitos.

Por mais que existam diversas teorias a respeito do preparo, os consumidores preferem deixar de lado o conhecimento sobre para continuar comendo sem neuras.

Porém, atualmente a mortadela e a salsicha são preparadas de forma diferente e higiênica, seguindo o completo oposto do que as pessoas costumam imaginar.

Pensando nisso, viemos esclarecer essa dúvida intensa que atormenta diversos brasileiros no momento das refeições.

Verdade ou mito? Veja do que é feita a mortadela e a salsicha

O processo de fabricação da mortadela e da salsicha são bastante similares, afinal, ambos os alimentos são produzidos a partir do uso de diferentes carnes.

Os embutidos possuem em sua composição carne suína, de frango, assim como também carne bovina.

Mortadela

Desde que a mortadela foi criada na Itália, por volta de 1376, ela passou por diversas alterações na sua formulação até que chegasse na clássica receita encontrada atualmente nos mercados.

Segundo o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento do Brasil (MAPA), o alimento consiste em ser um “produto cárneo industrializado, obtido de uma emulsão de carnes de animais de açougue acrescido ou não de toucinho, adicionado de ingredientes, embutido em envoltório natural ou artificial, em diferentes formas, e submetido ao tratamento térmico adequado”.

Quando ela é produzida exclusivamente por carnes bovinas, costuma-se utilizar em seu preparo as partes dianteiras dos animais, como é o caso da paleta, papada, acém, músculo ou pescoço.

No processo de produção, primeiramente as carnes precisam passar por etapas de moagem e trituração. Após estes primeiros passos, elas são misturadas com especiarias, água e sal, com os temperos podendo variar de acordo com cada fabricante, além de claro, os conservantes.

Salsicha

Assim como a mortadela, o preparo da salsicha também é minunciosamente fiscalizados pelos órgãos especializados, como o próprio MAPA e a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

O alimento é classificado como sendo um produto cárneo fornecedor de proteína, sendo normalmente composto por carnes suínas e de aves.

Seguindo o regulamento técnico de identidade e qualidade, na salsicha mista, a carne pode ser mecanicamente separada, de forma a evitar desperdícios, apenas em 60% enquanto este número é ainda menor quando o principal ingrediente é o frango, sendo então reduzido o uso para 40%.

Mesmo que muitos acreditem que o alimento é preparado com restos de animais, essa informação é apenas um mito, já que é impossível, por exemplo, transformar os ossos do animal em proteína.

Por fim, ao contrário do que muito se especula, a comida é feita basicamente a partir do uso de carnes, água, sal, especiarias, amido, antioxidantes, gordura e conservantes.

