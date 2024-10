Advogada explica como os pais podem deserdar os filhos: único caso!

Profissional relacionou o caso de Cid Moreira, que optou por deixar os herdeiros fora do testamento

Thiago Alonso - 07 de outubro de 2024

Advogada explicou o caso nas redes sociais. (Foto: Reprodução/Redes Sociais)

Em um vídeo publicado nas redes sociais, a advogada Miriane Ferreira tirou a dúvida de muitos sobre um tema controverso: deserdar os filhos.

No registro, publicado no perfil dela no Instagram (@dra.mirianeferreira), a profissional comentou o caso envolvendo Cid Moreira, que não deixou valores para os herdeiros.

Segundo a mulher, um dos filhos do locutor processou o pai por um suposto abuso, enquanto o outro processou a madrasta por estar desviando o patrimônio do casal.

Diante disso, Miriane deu o veredito: esses motivos autorizam o filho a ser deserdado.

“Os dois cometeram crime contra a honra, tanto do pai quanto da madrasta. Diferente do que muita gente pensa, não é tão difícil assim deserdar um filho”, pontuou.

Por fim, a advogada relembrou que o caso do astro global não é “uma decepção”, como um seguidor comentou, mas sim um direito dele.

“Nós precisamos parar com esse pensamento de que os pais devem alguma coisa para a gente. Os pais não devem nada pra gente. Eles devem enquanto somos menores ou dependentes de alimentos. Depois, meu povo, é cada um por si”, disse, descontraída.

Nos comentários, internautas não demoraram a comentar sobre a situação.

“Se excluiu ele, o filho é porque teve seus motivos”, disse um seguidor.

“A obrigação com o filho é só até a maioridade”, declarou outro.

“As pessoas têm que parar de querer o dinheiro dos pais e lutar pela própria prosperidade”, comentou mais um.