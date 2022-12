A resposta à cartinha de menina que não teve vergonha de dizer o que queria de Natal

Viralizou nas redes sociais a resposta que uma garotinha norte-americana recebeu após fazer um pedido nada tradicional ao Departamento de Cuidados e Controle Animal do Condado de Los Angeles (EUA).

A pequena Madeline, que vive na Carolina do Norte, escreveu a cartinha solicitando uma autorização formal para criar um unicórnio no quintal de casa. A carta foi enviada no dia 14 de novembro.

“Caro Condado de LA (Los Angeles), gostaria de sua aprovação para ter um unicórnio no meu quintal, se eu puder encontrar um. Por favor, envie-me uma carta em resposta!”, disse a criança.

Comovidos, os profissionais decidiram repassar o papel à diretora do departamento, Márcia Mayeda, que prontamente decidiu ajudar a garotinha e respondê-la.

A profissional redigiu o texto explicando que ela poderia sim ter o unicórnio em casa, mas haveria algumas condições. Veja!

O unicórnio deve ser tratado de acordo com todos os regulamentos de cuidados com animais estabelecidos no Título 10 do Código do Condado de Los Angeles. O unicórnio deve ter acesso regular à luz do sol, ao luar e ao arco-íris. O unicórnio deve ser alimentado com uma de suas guloseimas favoritas – melancia – pelo menos uma vez por semana. O chifre do unicórnio deve ser mantido em boa saúde. Isso requer polimento pelo menos uma vez por mês com um pano macio. Qualquer brilho usado no unicórnio deve ser atóxico e biodegradável para garantir a boa saúde do animal.

“É sempre gratificante ouvir jovens que consideram cuidadosamente os requisitos para oferecer um lar amoroso aos animais”, afirmou Márcia.

“Eu elogio o seu senso de responsabilidade como proprietária de animais de estimação a fim de obter permissão, com antecedência, para manter um unicórnio no condado de Los Angeles”, pontuou.

A diretora ficou muito comovida que decidiu presentear a pequena. “Enquanto não encontra o seu unicórnio, porque eles são realmente muito raros, esperamos que você aproveite este [de pelúcia] com nossos cumprimentos e gratidão por entrar em contato com nosso departamento”, finalizou.

Madeline fará sete anos no próximo dia 16 de dezembro e, para comemorar, Márcia convidou a garotinha para conhecer o centro de cuidados, onde vivem vários animais no local.

Confira!