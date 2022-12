Divulgada a quantidade e locais de novas vagas de emprego que o McDonald’s criou em Goiás

Uma das principais redes de fast food do mundo, o McDonald’s está com 120 vagas de emprego abertas em Goiânia e Aparecida.

Os interessados não precisam ter experiência profissional prévia na área, pois são oferecidos treinamentos de capacitação.

As vagas são para os períodos diurno, noturno e madrugada. Também há oportunidades para pessoas com deficiência, independente do tipo ou grau.

São oferecidos aos candidatos vale-transporte, plano de saúde e odontológico, alimentação no restaurante, seguro de vida, programas de saúde e bem-estar e plano de carreira.

As inscrições devem ser feitas pelos e-mails [email protected]; [email protected] e [email protected]