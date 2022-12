Estudante é espancada pelo namorado depois de beber “sem autorização” em Goiânia

Uma estudante, de 20 anos, foi agredida pelo namorado, de 40, por ter tomado cerveja sem a “autorização” dele em uma festa de família. O crime aconteceu na sexta-feira (09), em Goiânia.

A vítima, identificada como Isabella Lacerda, contou ao G1 que ela estava almoçando com parentes e fez uma chamada de vídeo sem querer para o companheiro. Foi nesse momento que o homem viu a bebida que ela estava consumindo e ficou irritado.

No mesmo dia a noite, a jovem já estava em casa quando o namorado foi até a residência e pediu para que ela saísse para que eles pudessem conversar ao lado de fora. Na ocasião ele ainda ameaçou o irmão da moça dizendo que o mataria se ele se envolvesse.

Quando Isabella encontrou o homem ele estava com uma arma de fogo e obrigou que ela entrasse no carro. A estudante relata que ficou por uma hora dentro do veículo sendo agredida e ameaçada de morte.

A moça conta que o agressor ficou dando voltas pela região. Por sorte ela conseguiu avisar a mãe, que conseguiu localizá-la e resgatá-la.

Logo em seguida a jovem registrou uma denuncia contra o namorado e pediu medias protetivas à Polícia Civil. O homem chegou a ser preso, mas foi solto horas depois.