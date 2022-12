Com a Mega da Virada registrando o maior prêmio da história, avaliado em nada mais nada menos do que R$ 450 milhões, diversos brasileiros já decidiram que não vão deixar a oportunidade de ficar milionário passar em branco.

No entanto, por mais que a vitória no jogo realmente esteja longe de ser algo fácil, os próprios jogadores costumam dificultar as suas chances de ganhar ao cometerem pequenos erros que podem até ser cometidos na mais pura inocência.

Diante desses equívocos, aquela tão sonhada oportunidade de conquistar uma boa bolada acaba sendo desperdiçada, fazendo com que o sonho permaneça distante.

Mas, com a aproximação de mais uma Mega da Virada, trouxemos alguns destes erros para que você possa evitar cometê-los.

6 erros para não cometer quando jogar na Mega da Virada

1. Escolher os números de forma aleatória

Por mais que possa ser difícil escolher apenas alguns números dentre os 60 disponíveis no volante, escolhê-los aleatoriamente é um grande erro cometido pelos apostadores.

Para que você possa realmente aumentar as suas chances de se tornar o próximo grande milionário do Brasil, o ideal mesmo é que você escolha as dezenas cuidadosamente.

Então, tire um tempo e analise bem a cartela, de preferência, dê uma pesquisada em quais foram os últimos resultados sorteados.

2. Não buscar entender o jogo

Antes de realizar qualquer tipo de aposta, é imprescindível que o jogador busque entender como o jogo realmente funciona para que ele não dê um tiro para o alto.

Então, pesquise bem as regras e o mais importante, analise bem os sorteios anteriores para que você consiga entender na prática como é o funcionamento da mega.

3. Confiar apenas na Surpresinha

É óbvio que você pode aproveitar e apostar alguma vez usando a Surpresinha para que o próprio sistema escolha os números para você.

Mas, confiar apenas no método é um erro, pois o certo mesmo é além dele, apostar também por conta própria, escolhendo as suas próprias dezenas.

4. Jogar apenas uma única vez

Seguindo em uma linha semelhante na de confiar apenas na Surpresinha, jogar uma única vez é um outro grande erro cometido na inocência pelos apostadores.

Isso porque obviamente, para que as suas chances possam ser maiores, o ideal é tentar a sorte por mais de uma vez, acumulando assim diversas oportunidades de vitória.

5. Ignorar a probabilidade matemática

Se engana quem pensa que a matemática é algo que dificilmente será usado ao sair da escola.

Principalmente para aqueles que jogam na loteria, a probabilidade aprendida durante as aulas é de grande ajuda para até mesmo te ajudar a repensar naquele seu número favorito nos jogos.

6. Não jogar

Sim, o erro mais grave que os apostadores podem cometer é simplesmente deixar de jogar na Mega da Virada.

Afinal, será impossível conquistar os tão sonhados R$ 450 milhões disponíveis se você nem ao menos tentar a sorte com sua aposta.

