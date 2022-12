A UEG Jundiaí está completando seis décadas

A Unidade de Ciências Socioeconômicas e Humanas da UEG surgiu da antiga FACEA criada em 1961, mas ficou mesmo conhecida na cidade como UEG Jundiaí. Em 1984 criaram os cursos de Administração e Ciências Contábeis. Em 1986 foram criados os cursos Geografia, História, Letras, Ciências e Tecnologia em Processamentos de Dados.

Em 1990 a FACEA tornou-se UNIANA e em 1999 foi transformada em UEG. Atualmente a “Unidade do Jundiaí” oferece à comunidade os cursos de Administração, Ciências Contábeis, Ciências Econômicas, Geografia, História, Letras e Pedagogia. Sua biblioteca conta um acervo de aproximadamente 23 mil obras de diferentes áreas do conhecimento.

Possui dois programas de mestrado, um na área de Educação, Linguagem e Tecnologias e outro sobre Territórios e Expressões Culturais do Cerrado. A unidade possui hoje mais 110 docentes, 20 técnicos, e cerca de 1200 estudantes matriculados. Gente comprometida que acredita na ciência e na pesquisa.

Completando seis décadas, essa casa do saber reafirma seu compromisso com a UEG, pautando sua ação com qualidade, orientada por princípios éticos e democráticos, para que os resultados de sua ação educativa contribuam para a melhoria da qualidade de vida das pessoas e para o desenvolvimento da município de Anápolis e região.

Estudou na UEG Jundiaí? Conte pra nós!

Marcos Carvalho é professor, psicólogo e servidor público federal. Atualmente é vereador em Anápolis pelo Partido dos Trabalhadores. Escreve todas às terças-feiras. Siga-o no Instagram.